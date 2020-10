Slalom Torregrotta Roccavaldina, sabato 17 ottobre le verifiche

Tutto pronto a Torregrotta nel Messinese dove sabato 17 ottobre con le operazioni di verifica entrerà nel vivo il 25° Slalom Torregrotta Roccavaldina, la competizione automobilistica valida per il campionato italiano Slalom e per quello regionale della specialità. Se i concorrenti hanno risposto in gran numero con circa 110 adesioni, altrettanto importanti sono le misure messe in campo dagli organizzatori per l’allestimento di una tra le competizioni più apprezzate a livello nazionale.

Teatro della gara sarà come da tradizione lo spettacolare percorso che si snoda lungo i 3 chilometri e mezzo della SP 59 tra i comuni del Messinese Torregrotta e Roccavaldina che metterà come sempre a dura prova le abilità di guida dei piloti e l’agilità delle vetture con 13 postazioni di rallentamento.

Come da disposizioni governative la gara non è aperta al pubblico e gli addetti ai lavori avranno accesso solo dopo i controlli previsti ed in modo regolato secondo le direttive federali, oltre che governative. Ad organizzare la manifestazione è la Top Competition presieduta da Maria Grazia Bisazza che anche alla vigilia torna a ringraziare le amministrazioni comunali per continuo supporto all’organizzazione che in ogni caso costituisce un valido strumento di promozione del territorio e delle sue bellezze. Tornando al programma, sabato 17 ottobre a partire dalle ore 14.30 fino alle ore 19.00 i piloti si ritroveranno in un’area esterna al Comune di Torregrotta appositamente allestita davanti alla Scuola Primaria L.Sciascia in Via Mezzasalma per la consegna dei documenti tecnici.

Domenica 18 ottobre il direttore di gara Michele Vecchio darà lo start della prima delle tre manches di gara alle ore 8.00. La premiazione sarà allestita al Centro servizi SCIBI Viale Europa in una apposita zona Paddock 45 minuti dopo l’apertura del cosiddetto parco chiuso. Per quanto attiene alla circolazione stradale, questa subirà alcune variazioni nella giornata di domenica. Nello specifico è prevista la chiusura del Viale Europa dalla stazione ferroviaria sino all’incrocio con Via Crocieri verso la Sp 59 direzione Roccavaldina dalle ore 06.00 di Domenica 18 ottobre 2020 e ancora la chiusura della Sp 59 con innesto via Basso Casale (Roccavaldina) verso la stessa Sp 59 direzione Torregrotta dalle ore 06.00 di Domenica 18 ottobre 2020.

Tornando alla gara, ci saranno tutti i big del campionato italiano slalom oltre che del campionato siciliano dove l’agonismo è ai massimi vertici. Si ripropone la sfida al vertice che ha tenuto tutti con fiato sospeso allo Slalom di Novara di Sicilia ed allo Slalom dell’Agro Ericino fra il campione italiano in carica, il molisano Fabio Emanuele che sarà alla guida della Osella PA 9 /90 Alfa Romeo e il campione siciliano messinese Emanuele Schillace pronto a rispondere con la Radical SR4 Suzuki 1600. Stessa vettura per il campano di Massa Lubrense Salvatore Venanzio ancora in lizza per il Tricolore, com il conterraneo Luigi Vinaccia su Osella PA9, più volte vincitore a Torregrotta.

Il campionato siciliano vedrà la presenza tra gli altri dei due trapanesi Giuseppe Giametta e Girolamo Ingardia, entrambi al volante delle scattanti vetture di classe E2SS 1150, rispettivamente la Formula Gloria B4 e la Ghipard Suzuki, che hanno animato le prime gare isolane. Alla ricerca di punti preziosi il giovane ericino Michele Poma, anche lui alla guida dell’apprezzata Radical SR4 Suzuki 1600. Spicca tra le lady il nome della trapanese, già tricolore salita, Martina Raiti su Osella PA 21. Altra lady di spicco la tricolore Vincenza Allotta su Fiat 126 di gruppo Speciale. Tutte le informazioni per pubblico e addetti ai lavori sono disponibili sul sito www.topcompetition.it