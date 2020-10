Sicilia, coronavirus: 695 nuovi casi e 11 morti

In calo il numero dei nuovi contagi Covid in SICILIA, ma a fronte di un minor numero dei tamponi, mentre il numero complessivo dei positivi sull’Isola supera per la prima volta il tetto dei diecimila. Secondo il report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’ nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 695 nuovi casi con 5.193 tamponi, a fronte degli 886 rilevati ieri con un numero di test che pero’ era stato pari a 7.147.

Il report registra inoltre undici morti e 18 guarigioni che portano il numero degli attuali contagiati in SICILIA a 10.555. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in via ordinaria in ospedale, passato dal 606 di ieri al 642 di oggi. In leggero aumento anche i posti di terapia intensiva occupati: ieri erano 90, oggi 95. La provincia con l’incremento piu’ consistente di casi nelle ultime 24 ore e’ Catania: 227 positivi scoperti. Seguono Palermo (194) e Ragusa (98).