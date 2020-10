Scuola, Azzolina: “Tenerle aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione”

Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce piu’ deboli della popolazione. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Significa contrastare l’aumento delle disuguaglianze, un effetto purtroppo gia’ in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme, che rischiano di pagare un prezzo altissimo. In mezzo a tante incognite, una certezza c’e’: la chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti. La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i piu’ deboli”, aggiunge la ministra.

Azzolina dichiara che ci sono poi territori in cui la chiusura delle scuole e’ sinonimo di dispersione scolastica. “E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con il loro nome – equivale all’abbandono dei ragazzi. Ampliare il divario tra famiglie benestanti e famiglie svantaggiate e’ una responsabilita’ enorme. Dobbiamo esserne consapevoli. La scuola e’ futuro. Senza scuola il Paese diventa piu’ debole”, conclude.