Prima Categoria. Vincono Gela e Real Suttano. Battute d’arresto esterne per Atletico Gorgonia e Don Bosco Mussomeli.

Ha preso il via il campionato di Prima categoria. Nel girone G spicca il successo netto del Gela 5-0 contro il Branciforti di Leonforte. In gol sono andati Brasile, Parisi con una doppietta, Golisano e Pisano. La squadra gelese è apparsa in grande spolvero e si annuncia come una delle protagoniste principali di questo campionato.

Sempre nel girone G niente da fare per l’Atletico Gorgonia Delia che ha perso 3-2 sul campo del Sant’Anna Enna. Per i deliani sono andati a segno Rosario Genova e Cimino. Sconfitta esterna anche per la Don Bosco Mussomeli che ha perso 3-1 sul campo del Nicosia. In gol per i mussomelesi Mangiapane.

Nel girone G ha osservato un turno di riposo la Sommatinese.

Infine, nel girone B di Prima categoria, vittoria esterna per il Real Suttano (nella foto) che ha aperto il campionato superando 2-3 il Valledolmo. Per i resuttanesi decisivi sono risultati i gol di Ventimiglia, Lo Mauro e Di Nuovo.