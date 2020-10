Mussomeli, ennesimo atto vandalico al Parco Urbano: Danneggiata altalena, panchine e cestini

MUSSOMELI – Un episodio, quello registrato al parco urbano “Salvatore Genco “, che non trova alcuna giustificazione soprattutto se si pensa al fatto che i principali fruitori degli oggetti rotti sono i bambini . Purtroppo, va anche detto che l’atto vandalico di questi giorni non è il primo registrato all’interno del parco comunale. Ma è mai possibile, aggiunge arrabbiatol’assessore Lo Conte, che all’inizio del terzo millennio, non siamo ancora capaci di custodire e valorizzare il nostro patrimonio e, per colpa di pochi, dare sempre una pessima immagine della nostra città? Spero che la posizione della telecamera abbia ripreso gli autori degli atti vandalici, così verranno individuati, informati i genitori e condannati a pagare, per risarcire i danni materiali e d’immagine che, con le loro inaccettabili azioni, danneggiano un’intera comunità”. L’assessore conclude il suo sfogo: “Ragazzi cerchiamo di prenderci cura delle cose che appartengono a tutti e amiamo di più il nostro paese” .