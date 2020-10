Mussomeli, Consiglio Comunale. Voto unanime dei presenti per il Presidente Gianluca Nigrelli. Al vice presidente Pasquale Mistretta 10 voti

MUSSOMELI – Primo consiglio comunale con un’ora e mezza di lavori in aula, quelli del pomeriggio del 23 ottobre 2020, presso la sala consiliare “Francesca Sorce” del Comune di Mussomeli. che ha registrato, preliminarmente, la prestazione del giuramento dei consiglieri neoeletti e la successiva convalida degli eletti, verifica causa di incadidabilità ed ineleggibilità. Dopo di che, è stato riscontrato l’unanime consenso dei consiglieri (maggioranza e minoranza), presenti per l’elezione del Presidente del Consiglio che hanno fatto convergere i loro voti alla persona dell’avv. Gianluca Nigrelli. Presenti, dunque, tutti gli 11 consiglieri di maggioranza, vale a dire la lista “Mussomeli crea” che ha sostenuto il candidato sindaco Catania, mentre dei 5 consiglieri di minoranza (“Noi per Mussomeli” che ha sostenuto il candidato sindaco Sorce) è risultato assente soltanto il consigliere Giuseppe Sorce. Proclamazione, dunque, dalla viva voce della consigliera più votata nella tornata elettorale del 4 e 5 ottobre scorso, Yosella Schifano, forte dei suoi 1051 voti riportati, esternando al neo presidente, a nome suo e del Consiglio comunale, i voti augurali di buon lavoro per i prossimi cinque anni. I lavori dell’ordine del giorno della seduta dono proseguiti, innanzitutto con i ringraziamenti del Presidente Nigrelli che ha ricevuto gli applausi dei consiglieri presenti, alcuni dei quali, prima del voto, hanno preliminarmente partecipato al dibattito (i consiglieri Ruggero, Munì della minoranza e Sciarrino della maggioranza). Pasquale Mistretta è stato eletto vice presidente del Consiglio con 10 voti favorevoli, mentre lo spoglio ha registrato anche la presenza di cinque schede bianche. Proclamazione ed applausi anche per l’elezione del Vice Presidente Pasquale Mistretta che ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata. E’ seguito il giuramento del sindaco Giuseppe Catania e la comunicazione della costituzione della giunta Comunale, presentando le linee guida che caratterizzeranno il suo secondo mandato.