Mussomeli, consiglio comunale convocato per domani 29 ottobre

MUSSOMELI – Convocato in seduta urgente dal Presidente del Consiglio avv. Gianluca Nigrelli, per domani 29 ottobre, alle ore 17,30, presso l’Aula consiliare “Francesca Sorce”, il consiglio comunale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)Scelta scrutatori: 2) Presa d’atto delle dimissioni del consigliere Dr. Giuseppe Sorce – Surroga; 3)Giuramento dei consiglieri neo-eletti Castiglione Silvana e Vullo Vincenzo D, ai sensi dell’art.45 della l.r.15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana ; 4)Convalida consigliere subentrante e verifica causa di incandidabilità, ineleggibilita, e incompatibilità dei consiglieri Castiglione Silvana e Vullo Vincenzo D.; 5) Esame estremi necessità ed urgenza; 6)Nomina Commissione elettorale; 7) Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggetto a condizione sospensiva ai fini dell’IMKU 2020 – TARI 2020 – TOSAP 2020 – Imposta pubblicità -art.11 L.R. n.9/2020:Fondo prerequativo degli Enti locali.