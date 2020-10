Mussomeli, al mercato spazi revocati agli ambulanti morosi

MUSSOMELI – Tu venditore ambulante non paghi la Tosap ed io ti revoco l’assegnazione dello spazio a te riservato nel marcato settimanale che si tiene In Viale Peppe Sorce. Raffica di revoche emesse con ordinanza dell’ufficio tecnico nei confronti dei diversi venditori ambulanti che ogni martedì vendono le loro mercanzie nel frequentato mercato settimanale. Ai venditori morosi che negli ultimi tre anni non hanno pagato la tassa occupazione suolo area pubblica, la Tosap appunto, è stato revocato l’utilizzo degli spazi loro concessi fintanto che non avranno ottemperato al pagamento di quanto dovuto. Saranno i Vigili Urbani a dovere controllare che i venditori si siano messi in regola con l’arretrato, in caso contrario non faranno montare le loro bancarelle. E questo già da domani. Intanto con propria ordinanza il sindaco Giuseppe Catania ha preso atto del sequestro operato dalla Guardia di Finanza, di merce venduta abusivamente on forma itinerante. Nella fattispecie si tratta di ben 394 rotoloni industriali di carta assorbente confezionata in plichi di due bobine. I rotoloni attualmente custoditi presso i localidel Comando di Polizia Municipale, saranno successivamente devoluti in beneficenza. Intanto sono stati approvati anche i ruoli coattivi IMU (Imposta Municipale Unica), relativa agli anni che vanno dal 2011 al 2014, avvisi notificati nel 2017 con cui il Comune intende recuperare circa 340.000 euro di tributi non pagati. Nella fattispecie di 147.000 euro per l’anno 2014 (436 avvisi); 135.000 euro per l’anno 2013 (441 avvisi); 50.000 euro per il 2012 (181 avvisi), e 7.000 euro per il 2011 (4 avvisi). (FONTE LA SICILIA: R.M)