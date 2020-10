Movimento 5 Stelle San Cataldo: il Meetup rinnova le Cariche Funzionali

Il Meetup di San Cataldo, attivo e presente nel comune da 8 anni, ha proceduto al rinnovo delle cariche funzionali semestrali.

Il Movimento, riunito in videoconferenza per contenere l’evolversi dell’epidemia da Covid 19, ha deliberato che ad assumere il ruolo di Garante sarà Adriano Bella (nella foto).

Riconfermate le cariche di Segretaria Rosaria Mangione e di Coordinatrice del Gruppo Eventi e di Lavoro Giovanna Capizzi.

“Non posso che essere orgoglioso, di ricoprire la carica di Garante di questo gruppo, in un periodo preparatorio al prossimo appuntamento importante delle amministrative – ha commentato Adriano Bella al termine dell’elezione -. Ruolo importante per coordinare le giuste modalità per l’azione dei gruppi di lavoro e per l’organizzazione dello stesso Meetup, che in questi anni ha operato per la collettività in maniera ineguagliabile, nel dare soluzioni per risolvere alcune problematiche della nostra Comunità”.

Tra le attività svolte dal Meetup nell’arco di questi 8 anni Giovanna Capizzi ha ricordato: il contributo per fermare il disboscamento di Gabara, la “Farmacia di Quartiere”,i rimborsi del canone fognario e depurazione ad alcune utenze di via Piave, la richiesta di contributi regionali per la Settimana Santa, iniziative quali Libri in MoVimento, Giocattoli in MoVimento e la raccolta di materiale da cancelleria per la Biblioteca Comunale, la richiesta di pagamento della COSAP da parte del gestore del servizio idrico integrato, la richiesta di conoscere chi era il responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle nuove strutture del cimitero, le numerose istanze presentate per il rispetto del contratto dei rifiuti, con ultimo la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica e tutte le attività di controllo continuo dell’operato delle amministrazioni protempore.

“La Città sta attraversando un periodo abbastanza triste – dichiara la segretaria Rosaria Mangione iniziato con la dichiarazione di dissesto di 16 milioni di debito, successivamente con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e per finire con quest’altro periodo di emergenza COVID-19 che sta danneggiando ancora di più l’economia dei Sancataldese. Ma tutto ciò ci sprona ancora di più nel continuare a dare il nostro contributo al servizio dei Cittadini. Il lavoro di un attivista non si ferma mai e ogni giorno ci si pone davanti a nuove tematiche da affrontare. Voglio far presente che il Meetup San Cataldo 5 Stelle non ha incarichi istituzionali all’interno del palazzo ed è composto da cittadini che mettono a disposizione liberamente le loro competenze per il bene della cittadinanza. Pertanto invito i concittadini a partecipare alle attività del gruppo dando il proprio contributo per la risoluzione dei problemi del nostro territorio”.