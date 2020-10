Montedoro. Poste Italiane realizzerà annullo filatelico e cartolina dedicati al Museo della Zolfara.

MONTEDORO. Il Comune di Montedoro è stato scelto da Poste Italiane in Sicilia per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità.

A renderlo noto è stato il sindaco Renzo Bufalino. Il primo cittadino ha comunicato che saranno realizzati un annullo filatelico ed una cartolina che avranno per oggetto il Museo della zolfara e che, certamente, sono destinati a fare la gioia di piccoli e grandi collezionisti.

L’iniziativa si svolgerà a fine novembre, e rientra nel programma dei nuovi impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti annunciato dall’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione della seconda edizione “Sindaci d’Italia” a Roma.

L’iniziativa vuol essere coerente con la presenza capillare di Poste Italiane nel territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Soddisfatto per questa iniziativa il sindaco Renzo Bufalino in quanto permetterà di far conoscere le attrazioni del Comune di Montedoro. Previsto anche, oltre alla presentazione dell’annullo filatelico, un incontro con le scuole cittadine incentrato sul ruolo dei “carusi” e del loro sfruttamento nelle miniere di zolfo.