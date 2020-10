Mestre, “cena di gala” servita alle 5 del mattino per sfidare il governo: c’è anche il sindaco Brugnaro

Iniziare la giornata con una cena. Succede a Mestre, dove in risposta-provocazione alle norme del Dpcm che impongono la chiusura dei ristoranti alle 18 l’Osteria Plip ha convocato i commensali alle 5 del mattino. Presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

“Vogliamo testimoniare – ha detto il primo cittadino – la forza di questi pubblici esercizi che a tutti i costi vogliono tenere aperto e anche la scorrettezza con cui vengono fatte queste manovre. Non ci sono solo i bar e i ristoranti, ma anche i teatri, i cinema, le palestre, le piscine. Tutte persone che si sono comportate onestamente, hanno fatto investimenti per la distanza. Non ci risultano contagi, e comunque sia noi dobbiamo continuare a vivere”.

Alla “cena” si sono presentati circa una sessantina di avventori, tra cui anche il consigliere comunale di opposizione dei Verdi, Gianfranco Bettin, che ha definito quelli del Dpcm su ristorazione e cultura “provvedimenti irrazionali”. E da oggi il locale mestrino ha cambiato la propria denominazione, da “osteria” a “trattoria” cambiando gli orari di apertura dalle ore 11 alle 18. (Fonte tgcom24.mediaset.it)