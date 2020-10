Mazzarino da Guinness World Records: il Torrone più lungo è di Salvatore Bongiovanni

La sezione Europea del Guinness World Records di Londra convalida il record del “Torrone più lungo al mondo” da 1004 metri realizzato a Mazzarino il 18 settembre 2019.

E’ l’imprenditore Salvatore Bongiovanni (fondatore del centro leader da oltre 50 anni nella produzione, lavorazione e trasformazione della mandorla) a comunicare l’ingresso del “torrone”nel grande libro dei “records” che riporta così il primato della categoria a Mazzarino.

Il traguardo di oggi rappresenta infatti il “bis” vincente che ha permesso a Mazzarino di fregiarsi ancora una volta del titolo di campione del mondo, dopo il record del 2011 con 695 metri di torrone (soffiato a sua volta ad Agrigento) e poi superato nel 2016 da Mazara del Vallo.

Una grande impresa quella voluta e organizzata dalla Bongiovanni Srl, per diffondere la conoscenza e l’uso della mandorla biologica prodotta nel centro Sicilia, in una zona che vanta l’80% della produzione nazionale e la migliore qualità al mondo (90% prodotti biologici).

La manifestazione, che ha altresì promosso il territorio in occasione dei festeggiamenti per la Patrona di Mazzarino “Maria Santissima del Mazzaro”, ha coinvolto tutta la città in un’impresa di otto ore che ha visto all’opera più di cento maestranze coadiuvate dal cavaliere della Repubblica, il maestro Lillo Defraia.

All’interno delle postazioni i torronari hanno dosato le mandorle e lo zucchero (per la bollitura a circa 135°C, per 25/30minuti) e servendosi di lame affilate hanno costruito i pezzi di torrone da posizionare su una serpentina di assi così da modellarlo ed unirlo fino a realizzare un unico pezzo di 1.004 metri di croccante, torrone da record, con l’impiego di 4.000 kg. di mandorle sgusciate e 1.800 kg. di zucchero, per un totale di 5.800 kg.

Attesissima la misurazione alla presenza di una moltitudine di persone arrivate da tutta la Sicilia, che si sono riversate, come un fiume, verso la basilica della Madonna del Mazzaro. Da lì via alla distribuzione al pubblico presente e alle associazioni di volontariato e beneficenza.

«Grazie al Guinness World Records, il mandorlo, memoria del paesaggio agrario di questo angolo di Sicilia – dichiara l’imprenditore Bongiovanni – con i suoi frutti, calca la scena mondiale e vive così il suo momento di celebrità».