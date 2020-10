Marianopoli: richiesta di messa in sicurezza strade provinciali. Politici locali scrivono al Libero Consorzio e al Prefetto

MARIANOPOLI – I politici locali hanno inoltrato nei giorni scorsi richiesta di intervento e di messa in sicurezza delle strade SP42, SP 145, SP 155 ed SP 44, del 04/10/2020, inviata il 13/10/2020 al Commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta e al Prefetto e più specificatamente – Tratto Marianopoli – Caltanissetta e Tratto Marianopoli – San Cataldo. Così hanno scritto: “I sottoscritti lng. Calogero Casucci, nato a San Cataldo il 01.10.1988, residente a Marianopoli in Via Antonio Gramsci n. 14, telefono {+39) 334 250 6461, email ing.calogerocasucci@gmail.com, PEC ing.calogerocasucci@pec.it, nella qualità di Responsabile Cittadino di Forza Italia, Geom. Calogero Vaccaro, nato a Marianopoli il 13.09.1957 ed ivi residente in via Barone Scala n. 12, telefono {+39) 320 241 1475, email lillovaccaro57@gmail.com. nella qualità di Responsabile Cittadino del Partito Democratico, e i

sottoscritti Consiglieri Comunali di Marianopoli Noto Grazia, nata a Caltanissetta il 19.12.1969, residente a Marianopoli in via Genova n. 40, PEC grazianoto@pec.comune.marianopoli.cl.it e Cannella Giuseppe, nato a San Cataldo il 14.09.1982, residente a Marianopoli in via Duca D’Aosta n. 82, PEC giuseppecannella@pec.comune.marianopoli.cl.it, con la presente richiesta, espongono alla S.V. la situazione di pericolo e di assoluta precarietà che interessa le strade provinciali SP42, Sp44, SP145 ed SP155 (Tratto Marianopoli – Caltanissetta e Tratto Marianopoli – San Cataldo) che collegano il Comune di Marianopoli e gli altri Comuni del “Vallone” (Villaba e Vallelunga Pratameno) con Caltanissetta, città capoluogo della Provincia e con il Comune di San Cataldo.

Il fondo stradale è stracolmo di numerosissimi dislivelli, dossi, avvallamenti, e buche determinati sia dall’usura e dalle intemperie, sia dalla manutenzione ormai del tutto assente da diversi anni.

Entrambe le carreggiate, a causa della ormai assente manutenzione ordinaria, sono invase dalle

erbacce che crescono nel ciglio della strada e che ormai ostruiscono la visuale ai conducenti che ogni giorno percorrono tali arterie, principalmente nei tratti in cui sono presenti delle curve.

Con le piogge, parte di entrambi le carreggiate, in alcuni tratti, vengono completamente invase da

fango e pietre, considerato che le cunette e i ponti non vengono ormai puliti da diversi anni e che lungo i margini della strada è ancora presente terreno e pietre accumulatesi nelle scorse annate e purtroppo non ancora rimossi.

Tutte queste condizioni precarie della viabilità, oltre a creare una situazione di pericolo,

costituiscono insidie assai pericolose per tutti gli abitanti dei Comuni del Vallone che per vari motivi si recano quotidianamente a Caltanissetta. Il tutto si accresce con l’avvento della stagione invernale, in cui i disagi ed il rischio di incidenti crescono a dismisura.

Tale richiesta scaturisce dall’esigenza, generale e ormai non più prorogabile, di messa in sicurezza

della Strade Provinciali di cui in oggetto, che non presentano più i requisiti minimi di sicurezza e di

percorribilità. Nonostante negli anni passati siano state inviate agli organi in indirizzo diverse richieste di intervento e di manutenzione da effettuarsi sulle strade in oggetto e sia stata manifestata la situazione di pericolo venutasi a creare per gli abitanti del “Vallone” che giornalmente percorrono tali strade, purtroppo, ad oggi nessun intervento di adeguata rilevanza ed efficacia è stato effettuato.

Pertanto, ai fini della tutela della pubblica incolumità e affinché venga garantita la minima sicurezza

alla circolazione, si sollecita la S.V., con la massima urgenza, nel provvedere alla messa in sicurezza delle Strade Provinciali in oggetto, almeno nei punti più critici, per scongiurare incidenti e per ridurre al minimo i rischi per i conducenti che tutti i giorni le percorrono. Si confida su un Vostro immediato interessamento”.