Manovra: stop blocco licenziamenti ma proroga CIG nel 2021

Il governo non prolunghera’ il blocco dei licenziamenti, in vigore da marzo e che scade il 31 dicembre. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a Porta a Porta: “Non e’ pensabile un ulteriore blocco dei licenziamenti”, ha detto. Allo stesso tempo, pero’, il governo prevede di inserire in manovra una nuova tranche di 18 settimane (a partire dal 1° gennaio) di cig covid che potrebbe essere finanziata con quasi 5 miliardi di euro, una dote superiore rispetto a quanto ipotizzato negli ultimi giorni. Le cassa non sara’ per tutti ma destinata ai settori piu’ in difficolta’, come turismo, ristorazione, fiere e moda. Preoccupati i sindacati che temono una fase di licenziamenti di massa.