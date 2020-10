Lockdown per fasce d’età: uno studio suggerisce di isolare gli over 60

Consigliare o disporre un isolamento per gli over 60. È questo il risultato di uno studio dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale effettuato sui rischi del Coronavirus e gli effetti sulla popolazione.

Nel momento in cui ci si chiede se si muore “di Covid” o “per Covid” è necessario bloccare il problema alla radice.

La base della considerazione poggia sui numeri: “Su oltre 37 mila morti per Covid, solo 409 avevano meno di 50 anni e solo 19 meno di 30”.

“Sarebbe sufficiente isolare gli ultra 80enni per dimezzare o quasi la mortalità diretta del virus. Se poi riuscissimo a isolare efficacemente gli ultra 60ennni, la mortalità scenderebbe allo 0,07%, circa 10 volte inferiore”.

«Anche in uno scenario di diffusa circolazione virale nella popolazione più giovane, si scenderebbe da un eccesso di mortalità diretta per Covid-19 di 460mila persone senza isolamento, a 120mila (-74%) se si isolassero gli ultra 70enni e a 43mila (-91%) se si isolassero gli ultra 60enni – riporta lo studio – È come dire che la mortalità totale, nel corso di un anno solare, in Italia aumenterebbe del 71% senza isolamento, ma solo del 18% con isolamento degli over 70 e appena del 7% con isolamento degli over 60».

Spezzare la catena del “contatto”, dunque, consentirebbe di arginare il contagio e consentire ai medici di poter curare, con serenità, i pazienti che arriveranno in ospedale senza dover arrivare alla drammatica scelta del “chi salvare”.