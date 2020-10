Italia, Coronavirus inarrestabile: oggi 10.010 casi e 55 morti

Si impenna ancora la curva epidemica in Italia, superando per la prima volta la soglia psicologica dei 10mila casi. Sono 10.010 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore, contro gli 8.804 contagiati registrati ieri, e per di più con 150.377 tamponi, 12mila meno di ieri. Il totale sale così a 391.611 casi dall’inizio dell’epidemia. In calo i decessi, 55 oggi (ieri erano 83), per un totale di 36.427. Preoccupano ancora le terapie intensive, +52 (ieri +47), che arrivano a 638, mentre i ricoveri ordinari crescono di 382 unità (ieri +326), e sono ora 6.178 in tutto. È’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono state 59.128 le persone controllate ieri dalla polizia nell’ambito dei servizi disposti per il rispetto delle norme anti Covid. È quanto rende noto il Viminale, aggiungendo che le persone sanzionate sono state 178. Sono 24, invece, le persone denunciate per inosservanza del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora perché in quarantena dopo essere risultate positive al Covid 19. Sono state, inoltre, 7.498 le attività commerciali controllate, con sanzioni per 27 titolari, e 9 locali chiusi, di cui 3 a titolo provvisorio