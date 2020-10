Italia, coronavirus: dati da “paura”. Il bollettino: 7332 nuovi casi, il numero più alto di sempre. I morti sono 43.

Continua a salire il numero dei contagi in Italia: sono 7332 i nuovi casi di CORONAVIRUS registrati nelle ultime 24 ore (ieri l’incremento era di 5.901) a fronte di 152.196 tamponi eseguiti (ieri erano 112.544). E’ record assoluto per il numero dei contagi in Italia.

I decessi sono 43, due in più rispetto a ieri (il totale delle vittime arriva a quota 36.289).

Il totale complessivo dei dimessi/guariti è di 244.065 (+2.037) mentre sono 92.445 gli attualmente positivi (+5.252). Le regioni con un incremento maggiore dei casi giornalieri sono la Lombardia (1844), seguita da Campania (818), Veneto (657), Toscana (575), Lazio (543) e Piemonte (499