Grissino Day: il mondo celebra il “Breadstick” Made in Italy

La passione per i grissini, uno degli snack italiani più apprezzati a livello globale, non conosce confini.

Stanno conoscendo una crescita di consumi costante negli Stati Uniti dove, secondo quanto riportato da una recente ricerca del Global Market Insights Inc., raggiungeranno 3,6 miliardi di dollari a valore nel 2026 all’interno del mercato del pane confezionato, di cui rappresentano il 15%: settore che sta crescendo del 2,5% all’anno e che raggiungerà i 24 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Ed è proprio negli Stati Uniti che è nato il Breadstick Day, la giornata che celebra i grissini e che ricorre ogni ultimo venerdì di ottobre.

Il trend riguarda anche l’Italia, come dimostrato dai dati diffusi nell’ultimo rapporto di Italmopa (Associazione industriale mugnai d’Italia) in merito alla richiesta di farina di frumento tenero per la produzione dei sostitutivi del pane, cresciuta di 6mila tonnellate nel 2019.

Dato ancor più importante se si osserva la controtendenza per quanto riguarda la richiesta di farina per la produzione del pane, calata di 40mila tonnellate lo scorso anno. L’impresa italiana del settore come Vitavigor, storica azienda del ‘Super Grissin de Milan’, nel corso del primo bimestre di quest’anno ha segnato una crescita dell’export del +30% rispetto al +2% del 2019.

“Nel corso degli ultimi anni anche noi abbiamo potuto notare come la passione per i grissini non conosca confini, anche i dati relativi al settore dei sostitutivi del pane in Italia e all’estero lo confermano – spiega Federica Bigiogera, marketing manager di Vitavigor -.

Per questo motivo abbiamo deciso di celebrare anche quest’anno il Breadstick Day, attraverso la passione che la nostra famiglia porta avanti da oltre 60 anni grazie agli ingredienti di qualità e alle ricette originali di una volta, come quelle di mio nonno Giuseppe.

Un amore che ancora oggi ci spinge a innovare e investire in questo settore, ricercando i trend più amati nei diversi mercati a livello internazionale e creando grissini sempre più buoni e salutari.

A dimostrazione di questo, abbiamo deciso di lanciare il nostro e-commerce in questo periodo difficile”.