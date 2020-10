DLF Nissa Rugby, stagione 2020/21: i componenti di Staff Tecnico e Area Marketing

Prosegue incessante il lavoro in casa DLF Nissa Rugby. La società della palla ovale, la prima nel capoluogo nisseno a riprendere gli allenamenti per tutte le categorie dopo il lockdown, ha rimodulato lo staff tecnico e l’area marketing per la stagione 2020/21.

Il presidente Giuseppe Lo Celso, coadiuvato dal vicepresidente e direttore sportivo, Andrea Lo Celso, e dai consiglieri Fabrizio Blandi e Salvatore Letizia, hanno sostanzialmente mantenuto il consolidato assetto. I successi dei progetti educativi a scuola, la crescita del settore giovanile e il potenziamento globale del sodalizio hanno indotto a confermare gran parte dei componenti dell’organigramma della scorsa stagione.

STAFF TECNICO. Direttore Tecnico e Settore Femminile, Blandi Fabrizio; Tecnico Prima Squadra Maschile, Lo Celso Andrea; Tecnici Mini Rugby, Malerba Martina, Manganaro Evelyn, Orlando Antonella Sonia e Messana Vincenzo; Consulente Preparazione Fisica, Abate Salvatore; Info Point e Segreteria, Ventura Giancarla; Responsabili Club House, Lo Celso Gaia e Faulisi Dario; Responsabili Sicurezza, Dott.ssa Vivacqua Sofia e Dott. Rinaldi Michelangelo.

AREA MARKETING: Responsabile Area Marketing, Blandi Fabrizio; Responsabile Progetti, Lo Celso Andrea; Responsabile Comunicazione, Polizzi Donatello; Area Social, Raitano Antonino e Orlando Antonella Sonia; Webmaster, Raitano Antonino; Grafica, Iracà Nicola.