In Sicilia 574 nuovi casi Covid che fanno salire il numero degli attuali positivi a 7.497: 542 in isolamento domiciliare, 77 in terapia intensiva (+5), 6.878 in isolamento domiciliare.

I casi totali sono 13.228; 378 le vittime, 10 in piu’ rispetto a ieri, con un forte incremento dei tamponi effettuati pari a 8.131.