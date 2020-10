Covid, Gran Bretagna: Johnson annuncia Lockdown fino a dicembre

Dopo Francia e Germania, anche la Gran Bretagna risponde all’ondata di contagi da Coronavirus attuando il lockdown da giovedi’ e fino a inizio dicembre.

“E’ il momento di agire – ha detto il premier, Boris Johnson, rivolgendosi alla cittadinanza nel corso di una conferenza stampa -: da giovedi’ e fino all’inizio di dicembre dovete restare a casa a meno di non andare a scuola, a lavoro, se non c’e’ la possibilita’ dello smart working, e potrete fare esercizio fisico ma da soli.

I negozi e le attivita’ di intrattenimento saranno chiusi ma potranno fare domicilio e asporto.

Aperti i negozi di alimentari”. Secondo Johnson e’ il momento “di essere umili” perche’ “il virus si sta diffondendo ancora piu’ velocemente dello scenario peggiore ipotizzato dagli scienziati mesi fa”.

“Se non facciamo qualcosa subito – ha spiegato – il tasso di mortalita’ superera’ quello di aprile”.

“Vista la crescita esponenziale del numero di pazienti negli ospedali, e non sono tutti anziani, significa che dottori e infermieri dovrebbero scegliere chi curare, chi vive e chi muore – ha aggiunto Johnson -.

I medici e gli infermieri dovrebbero scegliere tra pazienti Covid e non Covid. E inoltre, migliaia di pazienti non Covid rischierebbero di non essere curati”.

Nel pomeriggio, intanto, anche l’Austria – attraverso il cancelliere Sebastian Kurz – ha annunciato il ritorno in lockdown per contenere la pandemia dal 3 al 30 novembre.