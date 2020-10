Coronavirus, Speranza: mesi di resistenza, decisivi i comportamenti

“Le misure contano ma quello che e’ veramente decisivo sono e restano i comportamenti delle persone – ha dichiaratoil Ministro della Salute Roberto Speranza-. Io penso che la scienza in un tempo congruo ci dara’ risposte incoraggianti. Io sono ottimista non sono pessimista, la battaglia l’umanita’ la vincera’. Presto non significa pero’ domani mattina e neanche tra pochissime settimane ma con tutta probabilita’ nella prima parte del 2021. Quindi abbiamo una fase di resistenza e di convivenza dove purtroppo non abbiamo ancora il vaccino, non abbiamo ancora cure risolutive e quindi in questi mesi non mi stanchero’ mai di rire che i comportamenti delle persone sono la vera chiave essenziale: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani sono le armi che abbiamo”.