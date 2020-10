Coronavirus: 40 contagiati Nel Nisseno, due 18esimi innescano focolai

Cresce il contagio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dopo due feste di compleanno che si sono tenute per il 18esimo compleanno di due giovani. Dopo i 16 casi degli ultimi giorni, tutti collegati alle due feste di compleanno e a una palestra cittadina, e’ stata confermata dai vertici dell’Asp di Caltanissetta la positivita’ di altre 24 persone, che gia’ si trovavano in isolamento domiciliare e che avevano partecipato ad uno dei due festeggiamenti.

Durante i test rapidi effettuati questa mattina al liceo Leonardo da Vinci, invece, sono risultati positivi al Covid-10 due studenti che sono stati messi subito in isolamento domiciliare. L’indagine epidemiologica al liceo di Niscemi prosegue nella giornata di domani. Sia la mattina che il pomeriggio verranno effettuati mille tamponi rapidi per avere una maggiore mappatura del contagio e arginare sul nascere eventuali casi di giovani positivi.