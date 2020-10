Campofranco. Salito a tre il numero di casi di positività.

CAMPOFRANCO. Dopo il primo caso positivo riscontrato a Campofranco qualche giorno fa, il sindaco Rino Pitanza ha ricevuto la comunicazione che altri due campofranchesi sono risultati positivi al coronavirus e pertanto il totale è salito a 3.

Il sindaco ha spiegato: “Il protocollo che si applica in questi casi e in questi giorni, ha portato complessivamente ad avere in paese 8 nostri concittadini in isolamento obbligatorio in attesa di tampone (alcuni legati a positività fuori paese) e 9 concittadini in isolamento precauzionale”.

Il primo cittadino ha raccomandato di seguire le norme e il buon senso usando le mascherine, evitando gli assembramenti.