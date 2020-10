Campofranco. Iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Grappa.

CAMPOFRANCO. Sono stati avviati e risultano già in fase avanzata i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Grappa. Anche in questo primo tratto della strada (l’altro è quasi completo con un cantiere di lavoro) l’intervento si è reso necessario e non più rinviabile data la sua quasi impercorribilità essendo anche un importante snodo della circolazione stradale complessivo.

I lavori consisteranno nella pavimentazione del tratto e anche dei marciapiedi per avere una uniformità di pavimentazione nel centro storico. All’interno dei lavori sono previsti anche altri interventi dello stesso tipo in altri punti vicini e la rivisitazione, per quanto di competenza, della rete idrica e fognaria.

L’importo dei lavori è di circa 50 mila euro, ottenuto dalla rimodulazione di un vecchio mutuo. Un altro tassello al programmato rifacimento delle principali strade del centro, che vedrà ancora cantieri in via Arena, Lo Re e in altre zone.