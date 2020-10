Campofranco. Il M5S: “Comune commissariato per il Consuntivo 2019 e a pagare è la cittadinanza”.

CAMPOFRANCO. Una nota per manifestare la propria disapprovazione politica al fatto che il Comune di Campofranco è stato commissariato per non aver presentato il Consuntivo 2019 nel termine previsto.

E’ quella prodotta nella sua pagina di facebook il Movimento 5 Stelle di Campofranco. “Anche quest’anno – vi si legge – così come quelli passati, il Comune di Campofranco viene commissariato sul bilancio consuntivo 2019.È infatti scaduto da tempo il termine relativo all’approvazione del rendiconto 2019 che in prima battuta era stato indicato per il 30 Giugno 2020 e poi prorogato al 30 Settembre 2020”.

Il M5S campofranchese ha proseguito: “Nonostante Campofranco sia in buona compagnia con questa inadempienza non si riesce a distinguere per fatti positivi ma preferisce adeguarsi negativamente. L’aspetto negativo è dettato anche dal fatto che il Commissario inviato dalla regione così come gli altri negli anni passati, lo paghiamo noi cittadini campofranchesi”.