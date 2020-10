Campofranco. Ecco i nuovi orari di apertura del cimitero comunale.

Su iniziativa dell’assessore ai Servizi Cimiteriali Franca Zarbo, si comunicano i nuovi orari di apertura del cimitero comunale fino al termine dell’emergenza covid-19.

In questo modo, come è stato spiegato dall’amministrazione comunale, si migliora il servizio, dando possibilità ai cittadini campofranchesi e a chi verrà da fuori paese soprattutto in questo periodo di commemorazione dei defunti, di poter ottimizzare le visite in base alle proprie esigenze.

E’ fatto obbligo di attenersi comunque alle regole in materia e cioè: misurazione della temperatura all’ingresso; permanenza massima di 30 minuti all’interno; uso della mascherina e divieto di assembramento.

Restano confermate le eccezioni relative alle eventuali operazioni di sepoltura che si eseguiranno solo nelle ore pomeridiane con la sola presenza degli addetti ai lavori e dei parenti più stretti e comunque fino ad un massimo di 15.

Questo l’orario settimanale: LUNEDI’: CHIUSO

Da MARTEDI’ a SABATO: dalle ore 8,30 alle 12,15 e dalle ore 13,30 alle ore 17 DOMENICA: dalle ore 8,30 alle ore 12,15

Per la giornata di Domenica 1 novembre e Lunedì 2 novembre il cimitero sarà aperto con orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 17.