Campofranco. C’è un caso di positività al Covid 19.

CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco è stato toccato dal coronavirus con un caso positivo che l’Asp ha comunicato un paio d’ore fa al sindaco Rino Pitanza.

Il primo cittadino ha sottolineato: “Il nostro concittadino, con il quale mi sono intrattenuto telefonicamente per diverso tempo (la stessa cosa con i suoi familiari) è asintomatico, non avverte nessun sintomo riconducibile al virus tale da fare preoccupare e sta vivendo con la massima serenità la vicenda. E’ un caso di contagio avvenuto fuori paese, dato che non ci sono altri casi positivi a Campofranco”.

Il Sindaco ha messo in atto subito la procedura del caso con la richiesta di eventuali contatti avuti dal nostro concittadino, a cominciare dalla propria famiglia alla quale ho chiesto di rimanere a casa in attesa di comunicazioni da parte dell’Asp che avverranno nella mattinata di domani.

Il sindaco ha invitato i suoi concittadini a “vivere questa situazione non nella paura ma nella consapevolezza di un comportamento responsabile di ognuno nel rispetto delle regole e soprattutto nel rispetto di se stessi e dei propri familiari e di tutta la comunità”.