Campofranco. C’è il nuovo regolamento per la gestione dell’asilo nido.

CAMPOFRANCO. E’ stato approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento che gestisce tutto ciò che riguarda l’asilo nido di Campofranco. Un regolamento che recepisce i nuovi standard strutturali e organizzativi del servizio fissati dalla Regione Sicilia.

A comunicarlo è stato il sindaco Rino Pitanza. Si tratta – ha spiegato – di un lavoro di aggiornamento finalizzato ad un migliore soddisfacimento delle famiglie e della comunità da parte dell’amministrazione (e del vicesindaco Francesca Di Giovanni in particolare), in sinergia con i due gruppi consiliari che lo hanno anche integrato con interventi migliorativi in consiglio comunale e votato all’unanimità.

La continua evoluzione delle normative anticovid e tutte rispettate sino al corso definitivo dell’altro ieri e che giornalmente venivano imposte. L’apertura dell’asilo è avvenuta lo scorso 1 ottobre. I bambini sono stati accolti a gruppi fino a che, tra qualche giorno, si arriverà ad ospitarli tutti e 26 che ne hanno fatto domanda, rimanendo addirittura altri 4 posti a disposizione.

Altra notizia positiva per le famiglie – ha detto il sindaco – è il fatto che rispetto allo scorso anno le rette di frequenza rimangono le stesse, senza nessun aumento che si era paventato all’inizio. Stamattina ultimo incontro con le famiglie per perfezionare e comunicare gli… ultimi ritocchi e domani si parte, anche con il ricordo del sindaco alla ex maestra Maria Cordaro, andata in pensione due anni fa (foto) e purtroppo scomparsa qualche settimana addietro. Un grosso sacrificio per l’amministrazione ma un altro risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti. La volontà dell’amministrazione, la professionalità delle insegnanti, la maestria degli inservienti e l’aggiunta di altro personale qualificato faranno dell’asilo nido un fiore all’occhiello di Campofranco.