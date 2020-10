Campofranco. Al via da lunedì la sostituzione di 1750 contatori Enel nel territorio comunale.

CAMPOFRANCO. Comincerà lunedì da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, la sostituzione di 1.750 misuratori CE2G (contatori) sul territorio comunale di Campofranco.

A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza.

Il contatore intelligente 2.0 offrirà ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e verificare in ogni istante l’energia consumata nelle diverse fasce orarie e analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d’ora. Tutti questi dati permetteranno ai clienti di avere una crescente consapevolezza dei propri consumi e delle proprie abitudini consentendo di identificare il contratto di fornitura più idoneo.

L’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione. La data esatta della sostituzione sarà, comunque, comunicata tramite avvisi che saranno esposti, con qualche giorno di anticipo, all’ingresso delle abitazioni di volta in volta interessati dalla sostituzione.

Durante l’incontro tra i funzionari dell’Azienda e l’Amministrazione Comunale avvenuto in comune qualche giorno fa, è stata ribadita dal Sindaco la continua e proficua collaborazione, tra Comune ed E-Distribuzione e ha ringraziato gli intervenuti per avere approfondito gli aspetti relativi all’operazione condividendo alcune azioni da intraprendere al fine di garantire la massima informazione alla cittadinanza.

Nella sede comunale sarà presente materiale informativo specificatamente dedicato alle operazioni di E- Distribuzione. Altra iniziativa in sinergia con aziende leader in Italia, per crescere anche con la nuova tecnologia al servizio del cittadino.