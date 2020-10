Caltanissetta, Striscia la Notizia torna al Parco Dubini: la Petix ed il suo bassotto in giro per i viali

È stata avvistata questa mattina, al parco Dubini di Caltanissetta, Stefania Petyx, la famosa inviata di Striscia la notizia.

La trasmissione satirica si era interessata dell’area verde lo scorso 12 giugno descrivendola come un’area di degrado.

Le immagini, però, erano di repertorio e si riferivano al periodo precedente al recupero dello spazio verde urbano ed esattamente del 18 novembre 2019.

Dopo la replica del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il tg di Antonio Ricci aveva promesso di tornare nel capoluogo per attestare l’attuale stato.

Caltagirone aveva evidenziato in una mail alla redazione di Mediaset: “Il parco è stato bonificato: chiunque può verificarlo. Il Dubini è stato oggetto di numerosi interventi di bonifica, tra i quali il parco sensoriale, finalizzati a creare un’oasi di verde per l’intera collettività nissena”.

A breve, dunque, rivedremo Caltanissetta negli schermi nazionali sperando di non vederla più descritta erroneamente come una “giungla” ma come un’oasi di benessere.