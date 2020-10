Caltanissetta, ingressi Cimitero: domani dalla “P” alla “Z”

Inizia domani la turnazione “nominale” al cimitero di Caltanissetta.

Come già anticipato potranno entrare le persone con il cognome che inizia con le lettere comprese tra la “P” e la “Z”.

Una necessità studiata per evitare assembramenti ma consentire ai cittadini di poter portare un fiore ai propri congiunti.

Domenica sarà consentito l’accesso a coloro il cui la prima lettera del cognome è compresa tra la “A” e la “G”; lunedì potranno entrare le persone il cui cognome è compreso tra la lettera “H” e la lettera “O”.

Queste limitazioni saranno valide per i nuclei familiari.

Gli ingressi, anche per favorire i controlli, avverranno dal cancello principale mentre le uscite potranno avvenire anche negli altri laterali.

A supporto dell’efficienza del servizio saranno presenti i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. Questi ultimi saranno adibiti al controllo della temperatura corporea.

In questi giorni avverranno modifiche anche alla viabilità.

Tutte le strade che portano al cimitero Angeli saranno chiuse al transito veicolare e non vi sarà permessa la sosta delle auto.

Sarà vietata la sosta delle auto nel corso Vittorio Emanuele dal corso Umberto alla via Re d’Italia, largo Badia, via Paolo Emiliani Giudici sino alla via Pugliese e Giannone, via Presidente Mauro Tumminelli, via Castello di Pietrarossa, via Medaglie d’Oro e via Angeli.

Ad eccezione dei residenti muniti di apposito permesso, dei taxi, dei veicoli al servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, dei mezzi di pronto intervento e di pronto soccorso, la circolazione veicolare sarà vietata in via Paolo Emiliani, via Roma, via Pietraperzia, via Angeli, via San Domenico, via Vasellai e via Medaglie d’Oro.

Sarà istituito il senso unico di marcia nel viale Amedeo dalla via Roma al viale Regina Margherita e ci sarà l’obbligo per i veicoli provenienti dalla via Stazzone e dalla via Cinnirella di svoltare a sinistra per viale Amedeo con direzione verso il viale Regina Margherita.

Domani e lunedì sarà sospesa la zona a transito limitato in corso Vittorio Emanuele.