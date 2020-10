Caltanissetta: gli epitaffi d’arte di Sillitti e Foresta

Gli artisti, si sa, sono sensibili. Intuitivi. E forse persino

profetici. Insomma, essi avvertono prima degli altri ciò che accadrà. O

meglio, vedono più lucidamente, rispetto ai comuni mortali, ciò che sta

accadendo. Cosa hanno in comune, cosa lega i due progetti d’arte

contemporanea “Aperta-mente” – di Carlo Sillitti, e “Pace Nostra” – di

Alberto Antonio Foresta?

Essi hanno in comune un luogo in disfacimento: ovvero il centro storico

di Caltanissetta. Un luogo e i suoi spazi. In disfacimento. Se l’arte

contemporanea è, generalmente, una “catastrofe da camera”, in questi due

peculiari casi la catastrofe è esterna (un esterno ormai claustrofobico

– però). Gli interventi artistici esprimono, in qualche modo, uno

spirito intimo. Domestico. Ma non rassicurano. Anzi! Le due di-sperate

operazioni di “trasfigurazione” dell’esistente, dei nostri Sillitti e

Foresta, generano inquietudine. Così come certe maschere, o certi

tatuaggi. Il fatto è che sotto la pelle, sotto le citazioni

pittorico-letterarie in forma di codice miniato, o sotto gli evocativi

stracci colorati “sull’onda”, c’è un corpo morto. Il corpo morto –

“moribondo” – della città. E forse persino di una civiltà.

E hai voglia a parlare di “ri-generazione” se non c’è comunità, se non

c’è un’idea di città. Se non c’è un progetto per la città. E poi, non

c’è niente da fare: la “struttura” ha le sue leggi, le sue regole e i

suoi tempi. La “sovrastruttura” è importante, ma da sola non basta. E

comunque, non c’è “urbs” senza “civitas”. Ma l’arte, come sempre, è la

menzogna che ci permette di conoscere la verità. Quantomeno.

Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia