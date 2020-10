Caltanissetta, coronavirus allo scientifico “A. Volta”: positivo un professore, 6 classi in isolamento

Sempre più sinistra ed attuale l’invadenza del coronavirus a Caltanissetta ed in provincia. Mentre salgono vertiginosamente i numeri dei nuovi positivi, il Covid si diffonde nelle scuole nonostante l’impegno di professori e personale. Dopo la Don Milani, adesso è il turno del liceo scientifico “A. Volta”, sempre nel capoluogo nisseno: positivo un professore e ben 6 classi in isolamento; già in fase di effettuazione i tamponi per gli studenti.

La situazione con il passare delle ore diventa sempre più preoccupante; l’Asp lavora alacremente per svolgere in maniera rapida ed incisiva le indagini epidemiologiche: il sistema sanitario “vacilla” ed è indispensabile, evitare l’ulteriore diffondersi del virus.