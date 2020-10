Burgio da record a Serradifalco e metà del Consiglio si tinge di rosa

Che Leonardo Burgio alle elezioni amministrative par-

tisse da favorito non c’erano dubbi.

Tuttavia, che la sua vittoria potesse ri-

sultare così netta nei numeri non era

dato prevedere. Invece è stato ricon-

fermato con un autentico plebiscito.

Basti pensare che ha ottenuto 3.132 vo-

ti, con una percentuale del 90,13%,

contro i 343 voti del suo avversario Ca-

logero Carmelo Safonte che s’è ferma-

to ad una percentuale del 9,87%.

Il consenso di Leonardo Burgio, dati

alla mano, a distanza di 5 anni, è lievi-

tato di quasi 1.300 voti, passando da

1.739 preferenze del 2015 ai 3.132 voti

del 2020. La lista “Noi ci siamo – Uniti

si vince! Con Leonardo Burgio Sinda-

co” che lo sosteneva, ha ottenuto 3.057

voti con l’89,44% contro i 365 voti del-

la lista del Movimento 5 Stelle che ha

registrato il 10,56%. Numeri enormi di

una vittoria che ha registrato alcuni

dati politici senza precedenti.

Leonardo Burgio è diventato l’unico

sindaco ad essere rieletto per due

mandati consecutivi a Serradifalco da

quando nel 1994 c’è l’elezione diretta

del sindaco. Inoltre, è stato il primo

sindaco a sfondare il muro delle 3 mila

preferenze in una competizione elet-

torale.



Per quanto riguarda il consiglio co-

munale, Basilio Martino, designato

assessore in pectore, è stato eletto in

consiglio comunale con 938 voti. An-

che in questo caso, un risultato senza

precedenti a Serradifalco. Altrettanto

rilevanti i 742 voti ottenuti da Enza

Surrenti, già assessore della Giunta

Burgio. Il consiglio comunale uscito e-

letto sarà rosa per metà dei suoi com-

ponenti. Sono state infatti elette 6

consigliere, di cui 4 di maggioranza

(Enza Maria Surrenti, Serena Nuccio,

Rosa Insalaco e Daria Serafina Pace) e 2

di minoranza (Laura Concetta Pia Rita

Petix e Jessica Macrì). I consiglieri ri-

confermati sono stati 6, di cui 5 di

maggioranza (Gioacchino Magro Ma-

losso, Enza Maria Surrenti, Serena

Nuccio, Basilio Martino e Rosa Insala-

co) e una di minoranza (Laura Concet-

ta Pia Rita Petix).

Per il resto, s’è registrato un calo di

votanti passando dal 43,44% del 2015

al 41,52%. Domani alle ore 20 c’è il co-

mizio di ringraziamento del sindaco.

Ieri il sindaco ha reso noto che il primo

consiglio comunale si svolgerà mer-

coledì 21 ottobre. «La coalizione – ha

spiegato Burgio – avvierà al più presto

le consultazioni per completare la

squadra qualche giorno prima del

consiglio». Il sindaco, d’intesa con la

coalizione, potrebbe consentire ai

non eletti di diventare consiglieri co-

munali qualora, come annunciato in

campagna elettorale, dovesse indica-

re come assessori due tra eletti o non

eletti in Consiglio. Pertanto, i non e-

letti, e cioè Massimo Maria Alaimo,

Vincenzo Ruffino, Silvia Aquilina e

Danila Iannello potrebbero lo stesso

essere inseriti in consiglio o diventare

assessori se i due assessori designati

(Martino e Ristagno) dovessero ri-

nunciare ad esercitare il loro mandato

consiliare e se il sindaco dovesse indi-

care gli altri due assessori all’interno

della stessa lista che lo ha sostenuto

facendola scorrere tutta. Per quanto

riguarda il M5S, non è stato eletto per

una manciata di voti il candidato sin-

daco Calogero Carmelo Safonte. Il cu-

gino Alessandro Safonte ha ottenuto 3

voti in più (49 contro 46) e dunque farà

parte del gruppo di minoranza assie-

me a Laura Concetta Pia Rita Petix,

Jessica Macrì e Leonardo Ingrao.

CARMELO LOCURTO