App Immuni: impennata nei Download

Gli italiani iniziano a “non fidarsi” di chi si trovano accanto quando escono di casa. Così, per non rinunciare alle proprie abitudini e necessità di vita ma, al contempo, per proteggere se stessi e i propri familiari, hanno iniziato ad utilizzare l’App Immuni.

L’applicazione, già attiva da diversi mesi, non è ancora nel pieno della sua funzionalità. I tecnici, infatti, hanno più volte ribadito la necessità di una diffusione capillare per poter limitare l’ondata di contagi.

Al momento stati superati i 7 milioni di download, 200 mila solo negli ultimi 6 giorni. Un dato che equivale a 7.036.898 cittadini.

L’efficienza del sistema di “allerta contagio” è entrato in funzione 357 volte lanciando 5870 notifiche di prevenzione. A breve verrà lanciata una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione.

Il “Contact tracing” garantisce l’anonimato del paziente infetto e invita il ricevente ad effettuare un controllo.

La prevenzione messa in atto con l’utilizzo della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il distanziamento fisico, però, restano comunque le misure più importanti da non sottovalutare.

Per scaricare l’app IMMUNI basta seguire le istruzioni sul sito https://www.immuni.italia.it/download.html