Addio a Rania, l’influencer 16enne affetto da sindrome da invecchiamento precoce

Era una star di Tik Tok e di Youtube, ma la sindrome da invecchiamento precoce ha messo fine a 16 anni alla vita di Rania e al suo successo in ascesa da influencer. A dare l’annuncio della morte del giovanissimo francese di Annemmasse, in Alta Savoia, l’amico youtuber gamemixtreizeoff.

Insieme avevano realizzato video di successo. Con un unico obiettivo: diffondere buonumore e speranza. Ma la sindrome di Hutchinson-Gilford, malattia rarissima meglio nota come progeria, ha infranto ogni sogno. In suo ricordo, i fan hanno organizzato un raduno nella sua città natale per il pomeriggio di sabato.

Su Tik Tok Rania aveva circa 871.000 follower e sul suo canale Youtube , Didek 74, contava 317.000 iscritti,



La progeria è una rara patologia caratterizzata da un’accelerazione nell’invecchiamento delle cellule della pelle e causa deformità nel cranio e negli arti. La malattia colpisce un bambino ogni 4-8 milioni di nati e in tutto il mondo si contano circa 70 casi, in Italia 5.

Nota è l’attività per la conoscenza della sindrome che da anni porta avanti Sammy Basso con l’associazione www.progeriaitalia.org, che si occupa anche di raccolta fondi per la ricerca.