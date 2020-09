Sutera, “Decreto interministeriale 31 agosto 2020, Assegnazione del contributo a copertura spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi, annualità 2020

SUTERA – Porta la data odierna il decreto interministeriale relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade”. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale è con immensa soddisfazione che comunicano alla cittadinanza che, con tale decreto, sono stati assegnate a Sutera le somme per tutte e tre le richieste a suo tempo presentate:

Fondo per la Progettazione definitiva edesecutiva relativa ad Interventi di Messa in sicurezza, Sutera:

-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO, per la somma di 147.133,42

-LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A VALLE E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE A MONTE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA MUSSOMELI, per la somma di 114.133,42

-INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL MONTE SAN PAOLINO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUARTIERE RABATO, per la somma di 135.149,53