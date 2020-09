Sottoposto a controllo lungo la A19 inveisce e aggredisce poliziotti. Denunciato.

Durante l’espletamento di un servizio di vigilanza autostradale, una pattuglia della Polizia Stradale di Enna ha proceduto al controllo di un automobilista fermo in corsia di emergenza sull’autostrada A/19 Catania – Palermo.

La persona, V.S., classe 1973, residente a Catenanuova, in palese stato di ebrezza alcolica, infastidito dalla richiesta di esibizione dei documenti, ha iniziato ad inveire, minacciando ed aggredendo anche fisicamente uno degli Agenti.

In considerazione del comportamento aggressivo e veemente dell’uomo, i poliziotti lo hanno immobilizzato e condotto presso gli Uffici della Polizia Stradale di Enna per ulteriori accertamenti.

E’ stato appurato che risultava gravato da numerosi precedenti penali e che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Inoltre, il suo tasso alcolemico era decisamente oltre i limiti, al punto da essere inquadrato nella fattispecie più grave della guida in stato di ebbrezza alcolica.

Per lui è scattata la sanzione per guida in stato di ebbrezza e deferito alla Procura della Repubblica di Enna per i reati di violenza, minaccia, oltraggio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre all’Agente aggredito è stata riscontrata una “contusione allo zigomo sinistro ed alla mano destra” con prognosi di 5 giorni.