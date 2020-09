San Cataldo. Ritrova portafogli con 1850 euro per strada, lo porta in caserma e i carabinieri lo restituiscono al proprietario.

SAN CATALDO. Un nobile gesto quello di una donna di San Cataldo che ieri mattina si è recata presso la locale Tenenza Carabinieri per consegnare un portafogli rinvenuto poco prima per strada.

Il portafogli conteneva al suo interno, oltre a documenti ed effetti personali, anche la non indifferente somma di 1850 euro in banconote di vario taglio. La donna ha provveduto a consegnarlo ai carabinieri guidati dal comandante, tenente Salvatore Pulito. Immediatamente gli uomini dell’Arma hanno contattato il legittimo proprietario, un 27enne del luogo, al quale è stato riconsegnato quanto aveva smarrito.

Un gesto veramente lodevole da parte della donna che ha ritenuto di doversi recare in caserma per segnalare lo smarrimento del portafogli consentendo al suo legittimo proprietario di tornare in possesso sia dei documenti che dell’ingente somma contenuta al suo interno.