“Non ce n’è Coviddi”, Angela da Mondello apre un profilo Instagram: più di 100mila follower in un giorno

Angela Chianello, diventata famosa per la frase “Non ce n’è Coviddi”, pronunciata a Mondello durate un’intervista a “Live non è la D’Urso”, è sbarcata su Instagram, diventando in poche ore un’influencer. In un giorno, il profilo @angelachianello_real ha, infatti, collezionato più di 100mila follower.

Tante anche le interazioni ai diversi post post pubblicati. C’è chi si mostra contento di vedere la signora di Mondello su Instagram (“Angela regina indiscussa dell’estate 2020”, “Ci ricorderemo più di lei che del virus”, “Sei molto simpatica”) e chi, invece, la critica: “Una volta l’ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto”. Ad ogni modo, i “segui” continuano a crescere.