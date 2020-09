MUSSOMELI – Quale migliore strumento pe dare sfogo ai fumi dell’alcool, nel cuore della notte? Fare suonare i campanelli delle abitazioni disturbando la quiete notturna ed infastidendo non poco le persone immerse nel sonno. E’ successo stanotte in Via Cairoli, una traversa di Via della Regione, allorquando, qualcuno assai arrabbiato, ha fatto intervenire sul posto le Forze dell’Ordine che hanno prontamente risolto il caso.