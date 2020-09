Italia, covid-19 nelle scuole: positivo studente, isolati 8 prof e 18 ragazzi

Uno studente di prima all’Isis Nautico Galvani di Trieste e’ in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al tampone. Con lui, dunque, sono stati posti in isolamento anche i 18 compagni di classe e 8 professori, in attesa di essere sottoposti anche loro al tampone.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Sanita’ e vicegovernatore Riccardo Riccardi con un tweet. Il ragazzo e’ residente in provincia di Gorizia ed e’ asintomatico. L’intera sua famiglia, pero’, e’ risultata contagiata ed e’ dunque anche essa isolata. I dirigenti dell’istituto hanno sottolineato il corretto comportamento dello studente, che ieri mattina non e’ andato a scuola comunicando le sue condizioni di salute.

Subito e’ stata svuotata l’aula e sono stati isolati i ragazzi e gli insegnanti che hanno avuto un contatto stretto con il ragazzo. Gia’ oggi dovrebbero essere sottoposti a tampone..