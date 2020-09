Il 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia inizia con il record di 140 iscritti

Novara di Sicilia (ME) – Inizia con la cifra del record stagionale di 140 iscritti il 25° Slalom Rocca Novata di Sicilia, la gara messinese organizzata da Top Competition che sabato 26 e domenica 27 settembre sarà 4° dei 7 appuntamenti di Campionato Italiano Slalom 2020. Fervono sempre più i preparativi nel caratteristico centro al confine tra Monti Nebrodi e Monti Peloritani, annoverato tra “I Borghi più belli D’Italia” che si prepara ad accogliere piloti e team in arrivo da ogni parte d’Italia.

Sabato passeggiata guidata per le vie del centro storico ed in serata “Manciannu Strada – Strada” la degustazione di prelibatezze enogastronomiche della tradizione novarese, mentre il paese sarà decorato dalle luminarie a ritmo musicale curato dalla ditta NOVARLUX di Novara di Sicilia e la ditta MB SERVICE di Pace del Mela.Una festa dedicata al Campionato Italiano Slalom giunto a Novara di Sicilia grazie al meticoloso ed instancabile lavoro degli organizzatori di Top Competition che hanno trovato, come di consueto, piena collaborazione nell’Amministrazione Comunale con a capo il dinamico Sindaco Gino Bertolami, il dialogo costruttivo e la disponibilità di tutti gli Enti e le Forze dell’Ordine coinvolti nella pianificazione del week end sportivo, nel pieno rispetto delle vigenti normative sanitarie e di ordine pubblico.Tra i 140 iscritti riflettori sul giovane messinese vincitore nel 2019 Emanuele Schillace che torna all’attacco con l’aggiornata Radical SR4.

Nella rincorsa al titolo svettano il molisano Campione in carica e attuale leader tricolore Fabio Emanuele (nella foto) sulla inseparabile Osella PA 9/90 con motore Alfa Romeo nella rivisitata versione 2020 con cui ha vinto in Trentino ai “Sette Tornanti” ed in Puglia allo “Slalom dei Trulli”; il campano Salvatore Venanzio su Radical SR4, reduce dalla vittoria a Melfi lo scorso 2 agosto ed in 2^ posizione di campionato; altro napoletano più volte campione, Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90 con motore Honda, attualmente al 3° posto, davanti al catanese Michele Puglisi che con la sua Radical SR4 Suzuki lo scorso anno salì sul 2° gradino del podio a Novara ed è in corsa anche per la classifica under 23, mentre ha iniziato con profitto la rincorsa al tricolore anche il giovane calabrese Gaetano Rechichi sulla catanzarese Elia Avrio.

Tanti altri candidati ad essere tra i maggiori protagonisti della corsa sulle sportscar lungo i 3,250 Km della SS185 le 14 postazioni di rallentamento tra i birilli, come Salvatore e Giuseppe Bellini che giocano in casa rispettivamente su Radical e Ghipard, il trapanese di Erice Michele Poma, anche lui sulla piccola e scattante Ghipard Suzuki, Il catanese driver e preparatore Giuseppe Spoto su Radical, altri forti etnei Domenico Polizzi su Elia Avrio Suzuki e Orazio Maccarrone su Gloria, oltre all’aggressivo agrigentino di Sciacca Antonino Di Matteo su Formula Gloria Cp8 Suzuki.

I trapanesi Girolamo Ingardia e l’inossidabile Nicolò Incammisa entrambi su Radical. Tutte temibili le lady ad iniziare dalla già titolata palermitana Enza Allotta su Fiat 126 di gruppo Speciale e poi l’esperta scalatrice trapanese Martina Raiti su Osella PA 21, per il gruppo Silhouette Katia Di Dio su Fiat 127. Idoli di casa i componenti della famiglia Giamboi con il sempre verde papà Alfredo sulla inseparabile Fiat X1/9 come la giovane e tenace Angelica, mentre la new entry Christian sarà su Renault Clio. Sempre da Sciacca arriva il mattatore del gruppo N delle ultime stagioni Ignazio Bonavires su Peugeot 106, dove su Citroen Saxo è Alice Gammeri a difendere le quote rosa.

In gruppo A svetta il nome del regionale 2019 Alessio Truscello su Peugeot 106. Sarà una sfida tutta da seguire quella delle energiche Bicilindriche dove il catanese Andrea Currenti su Fiat 500 è a caccia di punti dopo aver preso la vetta del tricolore salita, ma Orazio Laudani, il messinese Giovanni Greco o Antonino Materia saranno tutti avversari ostici. Anche tra le sviluppate auto di gruppo E1 Giuseppe Monastra, Salvatore Sinagra sulle Peugeot, come Sebastiano Patanè o l’esperto reggino di Melito Porto Salvo Bruno Fallara su Fiat 127, saranno al centro della scena, mentre Agostino Fallara, fratello di Bruno su Fiat 127 sarà tra i protagonisti del gruppo Speciale.Tutte le info ed i moduli disponibili su www.slalomroccanovara.co e www.topcompetition.it