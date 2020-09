Ecomafie: commissione torna in Sicilia, “Suo mare oltraggiato”

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali sara’ in Sicilia occidentale da domani a giovedi’.

L’obiettivo della nuova missione nell’Isola e’ svolgere sopralluoghi per approfondire le criticita’ relative alla depurazione delle acque reflue, tema su cui la Commissione Ecomafie sta conducendo un’inchiesta. I sopralluoghi saranno dedicati a siti interessati da procedure di infrazione europee per depurazione carente o mancante e a impianti industriali significativi.

Nella giornata di martedì 22 settembre, la commissione svolgera’ un sopralluogo al depuratore di Marsala, a cui seguiranno, mercoledi’ quelli ai depuratori di Bocca Arena a Mazara del Vallo e di Acqua dei Corsari a Palermo. Nella stessa giornata, sono previsti sopralluoghi anche a Fontanelle (Agrigento) e alla foce del fiume Oreto.

Giovedi’ 24 settembre la Commissione svolgera’ inoltre un sopralluogo al depuratore di Santa Flavia a Porticello. Parteciperanno alla missione la deputata Caterina Licatini (M5s) e i senatori Luca Briziarelli (Lega) e Andrea Ferrazzi (PD), vicepresidenti della Commissione, Pietro Lorefice (M5S) e Fabrizio Trentacoste (M5a). “La Sicilia – dice il presidente della Commissione Ecomafie Stefano Vignarolisi – si sta lasciando alle spalle un’altra estate di oltraggi al proprio mare.

Una situazione inaccettabile, fatta di impianti vetusti che non depurano e altri nuovi mai entrati in funzione, scarichi abusivi e interi agglomerati senza rete fognaria. La struttura del commissario straordinario alla depurazione sta lavorando per risolvere le criticita’, fronteggiando ritardi, lentezze e carenza di risorse. In questo quadro, la commissione prosegue con decisione il suo lavoro di approfondimento, con l’obiettivo di dare il proprio contributo perche’ si arrivi il prima possibile a una piena salvaguardia del mare siciliano, risorsa fondamentale per gli ecosistemi e l’economia dell’isola”