Caltaqua, Sutera: al via da lunedì prossimo la lettura dei consumi

Da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, addetti di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rileveranno le letture dei consumi delle utenze del Comune di Sutera.

Il Gestore invita, pertanto, i titolari a consentire l’accesso dei letturisti ai contatori nel caso in cui questi ultimi fossero collocati all’interno delle abitazioni o in aree private. Gli addetti di Caltaqua, muniti di tessera di identificazione, potranno anche ricevere dall’utente l’autolettura eventualmente effettuata.

In vista di tali operazioni il Gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura – che non sia di quella a chiave universale – apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti.

Si ribadisce, inoltre, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a chiedere denaro a qualsiasi titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.