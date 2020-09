Al Santuario di Mussomeli premiate le vincitrici della borsa di studio “Nicolò Piazza”

MUSSOMELI – Istituita tanti anni fa, presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, dal rag. Tanino Nola in memoria dello zio, la borsa di studio “Nicolò Piazza” continua ad essere assegnata, dall’apposita commissione, ai ragazzi, il cui profitto scolastico e comportamentale è reso noto dai dirigenti scolastici, riconducibili agli istituti Comprensivo “Leonardo da Vinci” e al “Paolo Emiliani Giudici”. La commissione è formata da un rappresentante della famiglia Nola, dal rettore del santuario, dal sindaco di Mussomeli, dai rappresentanti del Comitato festa e della Confraternita.

Anche quest’anno, esattamente ieri sera, la borsa di studio è stata assegnata, a conclusione della messa vespertina celebrata all’aperto nel chiostro San Domenico, attiguo al santuario, considerata l’attuale emergenza pandemia. Una borsa di studio assegnata a due alunne Alessia Piazza del Primo Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” e a Noemi Mistretta del 2° Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” per essersi distinte per l’apprezzabile percorso scolastico e umano nel corso del triennio scolastico. C’è da sottolineare che le vincitrici riceveranno metà ciascuno del premio del valore complessivo di € 2,500,00 per l’acquisto del materiale scolastico necessario nei cinque anni delle Scuole Superiori offerto, appunto, dalla famiglia Nola. Evidentemente presenti nella circostanza, felicissimi, anche i genitori delle alunne, il dirigente scolastico del “Leonardo da Vinci Alessandra Camerota, il sindaco Catania e la signora Marianna Nola in rappresentanza della famiglia.