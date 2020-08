Mussomeli, il suono della “campana dell’inverno” del santuario annuncia l’inizio festeggiamenti patronali

MUSSOMELI – A firma del rettore del Santuario, don Francesco Maria Miserendino, è stato diffuso il programma della ricorrenza patronale 2020 in onore della Madonna dei Miracoli, che incomincia proprio oggi col tradizionale suono pomeridiano della “campana dell’inverno” che annuncia, appunto, l’inizio dei festeggiamenti. Un programma fatto di appuntamenti, orari, celebrazioni e modalità di partecipazione tenuto conto della pandemia in corso. Infatti, il rettore ricorda che in base alle normative ministeriali e alle disposizioni della Diocesi in materia anti- covid, per la partecipazione alla messa sarà necessario prenotarsi, precisando che i posti a sedere sono limitati fino ad un massimo di 150 posti e sottolineando che la messa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Santuario e sul canale You Tube e che è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani prima di entrare. Poi, ricorda che è possibile prenotarsi alla messa, anche telefonicamente, al numero del santuario 0934 951403 negli orari 10 – 12 – e 16 -18, ritirando il tichet gratuito al Santuario. La prenotazione alla messa sarà disponibile nei due giorni antecedenti alla celebrazione e che ogni persona può prenotare un solo posto. Per quest’anno, dunque, una festa patronale soltanto con le celebrazioni in chiesa con l’auspicio di ritornare al più presto alla normalità.