Rampelli (FdI): “Sbarchi, fughe e Cara in emergenza. Imbarazzante silenzio del ministro dell’Interno Lamorgese”

MIGRANTI: RAMPELLI, ‘SBARCHI, FUGHE E CARA IN EMERGENZA, IMBARAZZANTE SILENZIO LAMORGESE’ = Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Apprendiamo che un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro e i carabinieri ne avrebbero intercettati tre. In Sicilia siamo ormai alla rivolta dei sindaci, tra centri d’accoglienza in sofferenza come avvenuto a Lampedusa ieri – oggi sbarcati altri 26 tunisini – e migranti che fuggono come accaduto in queste ore a Caltanissetta con il primo cittadino Gambino che chiede al governo di ‘non inviare più immigrati a Pian del Lago’. Gli sbarchi non cessano, le strutture non riescono più ad accogliere e non sono nemmeno presidiate a dovere visto il continuo fuggi fuggi degli ospitanti. È emergenza immigrazione, e troviamo imbarazzante il silenzio del ministro dell’Interno Lamorgese”. È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.