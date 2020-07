Il Rally del Tirreno: 8 e 9 agosto, passione da vivere insieme

La gara dell’8 e 9 agosto organizzata da Top Competition raggiungerà ovunque i tanti appassionati in una stagione dove l’amore per l’automobilismo costringe a stare lontani dai campi di gara ma uniti nel vivere le emozioni in diretta.

Il 17° Rally del tirreno ed il 4° Tirreno Historic Rally in programma l’8 e 9 agosto, sono le gare valide per per la Coppa Rally di 8^ Zona con coefficiente di moltiplicazione del punteggio 1,5 e Trofeo Rally Sicilia con coefficiente 2,5; TRZ storico (Trofeo Rally di Zona) per la 4^ Zona, entrambi con validità per il Campionato Siciliano con coefficiente 1,5.

Gli organizzatori di Top Competiton hanno predisposto tutto per portare il rally tra gli appassionati che non potranno essere direttamente presenti, ma potranno seguire le evoluzioni della competizione attraverso le dirette sui social, sui quali confluiranno continuamente flussi di notizie, immagini e classifiche.

Il pubblico dei rally, quelli messinesi in particolare, vanta il primato per numero e per appassionata disciplina, a cui quest’anno si aggiungerà un alto senso di responsabilità per favorire il sereno svolgimento della gara, alla quale gli spettatori no sono ammessi direttamente, per via delle normative anti COVI-19.

Il Rally andrà dal suo pubblico e lo raggiungerà ovunque nella notte delle emozioni. Gli spettatori potranno interagire con la gara attraverso i social media.

-“Il consolidato staff del rally del Tirreno è preparato anche alla inusuale situazione a cui siamo costretti nel 2020 – afferma Maria Grazia Bisazza, Presidente Top Competiton – siamo consapevoli che la professionalità di tutte le realtà coinvolte sarà arricchita dall’amore del pubblico verso i rally e questo infonde serenità nell’intenso lavoro di queste settimane”-.

Le iscrizioni, possibili solo on line, si chiuderanno mercoledì 29 agosto, come da normativa federale, tutte le fasi preliminari della gara sono previste sul web.

Villafranca Tirrena si prepara ad essere centro di una gara che invita sul territorio in momenti diversi, una promozione efficace ma differita.

Ogni ingresso ed uscita dal Tirreno Village per il personale autorizzato e munito di apposito pass, presso l’area artigianale “Ex Pirelli”, saranno preceduti dai previsti controlli sanitari, come tutti gli accessi al centro servizi ed in prova speciale, per un ristretto numero di addetti ai lavori.